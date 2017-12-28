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В Кабуле не менее 40 человек погибли в результате атаки смертника

28.12.2017 09:27
Террорист подорвал себя у входа в культурно-информационный центр в столице Афганистана; среди погибших есть женщины и дети
В Кабуле не менее 40 человек погибли в результате атаки смертника
Иллюстративное фото: EPA

В столице Афганистана Кабуле по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре. Об этом со ссылкой на информацию от МВД страны сообщает местный телеканал TOLOnews.

Террорист-смертник подорвал себя у входа в центр в 10:30 по местному времени (08:00 по Киеву). По словам очевидцев, в момент взрыва там находились общественные активисты, которые пришли на мероприятие.

Среди погибших есть женщины и дети. Множество раненых находятся в критическом состоянии. Как отмечают чиновники, число жертв может увеличиться.

Место теракта (фото - tolonews.com)

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Пока ни одна группировка, включая Талибан, не взяла на себя ответственность за атаку.

Видео канала TOLOnews с места атаки:

25 декабря 2017 года в Кабуле смертник подорвал себя у входа в здание Национального директората безопасности Афганистана. Жертвами теракта стали не менее 10 человек. Ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка Исламское государство.

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