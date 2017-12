В Кабуле не менее 40 человек погибли в результате атаки смертника

В столице Афганистана Кабуле по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре. Об этом со ссылкой на информацию от МВД страны сообщает местный телеканал TOLOnews.

Террорист-смертник подорвал себя у входа в центр в 10:30 по местному времени (08:00 по Киеву). По словам очевидцев, в момент взрыва там находились общественные активисты, которые пришли на мероприятие.

Среди погибших есть женщины и дети. Множество раненых находятся в критическом состоянии. Как отмечают чиновники, число жертв может увеличиться.

Место теракта (фото - tolonews.com)

Пока ни одна группировка, включая Талибан, не взяла на себя ответственность за атаку.

Видео канала TOLOnews с места атаки:

#KABUL ATTACK - Footage of the victims of the Kabul suicide attacks that killed 40 and wounded 30. The Taliban has rejected any involvement in the attack. pic.twitter.com/t3D6qfc8rz