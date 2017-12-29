НАТО может активизировать диалог с РФ в 2018 году - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею активизации коммуникаций с Россией

НАТО с большой вероятностью активизирует диалог с Россией в 2018 году. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Deutsche Welle.

"Я ожидаю, что будет больше встреч и также больше использование прямых военных каналов коммуникации. Поэтому мы продвигаемся вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и весь Альянс это поддерживает", - сказал Столтенберг.

26 октября генсек Альянса заявлял, что позиции стран НАТО и России по войне в Донбассе продолжают быть фундаментально разными.

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