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В Таиланде создателю финансовой пирамиды дали 13 тыс лет тюрьмы

30.12.2017 03:35
Благодаря его чистосердечному признанию, суд сократил ему срок до 6 637 лет и шести месяцев
В Таиланде создателю финансовой пирамиды дали 13 тыс лет тюрьмы
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Суд Таиланда приговорил местного жителя Пудита Киттитрадилока к 13 725 годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщает Би-би-си

В сообщении говорится, что мужчина работал по схеме Карло Понци, в которой обещал инвесторам искусственно высокую финансовую отдачу. Ему удалось привлечь к вложениям около 40 тысяч человек. Он заработал 160 млн долларов.

Киттитрадилок был признан виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.

Задержан он был еще в августе. В праве выхода под залог ему было отказано.

Благодаря его чистосердечному признанию, суд сократил ему срок до 6 637 лет и шести месяцев. Однако, вероятно, что мошенник пробудет за решеткой не больше 20 лет, поскольку в тайских законах существуют ограничения по наказанию за подобные преступления.

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