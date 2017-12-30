В Таиланде создателю финансовой пирамиды дали 13 тыс лет тюрьмы
Суд Таиланда приговорил местного жителя Пудита Киттитрадилока к 13 725 годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды. Об этом сообщает Би-би-си.
В сообщении говорится, что мужчина работал по схеме Карло Понци, в которой обещал инвесторам искусственно высокую финансовую отдачу. Ему удалось привлечь к вложениям около 40 тысяч человек. Он заработал 160 млн долларов.
Киттитрадилок был признан виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.
Задержан он был еще в августе. В праве выхода под залог ему было отказано.
Благодаря его чистосердечному признанию, суд сократил ему срок до 6 637 лет и шести месяцев. Однако, вероятно, что мошенник пробудет за решеткой не больше 20 лет, поскольку в тайских законах существуют ограничения по наказанию за подобные преступления.
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