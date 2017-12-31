Палестина отзывает своего посла из США
31.12.2017 23:25
Палестинская администрация решила отозвать своего посла из Вашингтона для консультаций
Фото: EPA
Палестина отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций. Об этом сообщает BBC.
Об этом власти Палестины объявили через несколько недель после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не примет никакого мирного плана США после такого решения.
6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Совет безопасности ООН не поддержал решение Трампа. 18 декабря проект резолюции Совбеза, в котором содержался призыв к США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, был заблокирован американской делегацией.
21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля.
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