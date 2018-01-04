В Иране убиты трое сотрудников разведки - СМИ
Трое сотрудников государственной разведки Ирана были убиты в результате столкновений в городе Пираншехр. Об этом сообщает местное информагентство Mehr, передает Reuters.
В заявлении Корпуса стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана - ред.) говорится, что разведчики погибли "в бою с антиреволюционными элементами".
Не уточняется, связано ли это с антиправительственными протестами в Иране.
Накануне 3 декабря иранские военные заявили о прекращении акций протеста.
28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.
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