В Иране убиты трое сотрудников разведки - СМИ

Не известно, связана ли гибель разведчиков со вспышкой антиправительственных протестов

Трое сотрудников государственной разведки Ирана были убиты в результате столкновений в городе Пираншехр. Об этом сообщает местное информагентство Mehr, передает Reuters.



В заявлении Корпуса стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана - ред.) говорится, что разведчики погибли "в бою с антиреволюционными элементами".



Не уточняется, связано ли это с антиправительственными протестами в Иране.

Накануне 3 декабря иранские военные заявили о прекращении акций протеста.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран. Демонстрации переросли в протесты с жертвами как со стороны протестующих, так и силовиков: в Неджефабаде был застрелен член Корпуса стражей исламской революции.

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