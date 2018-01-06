Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

По мнению Трампа, если в США и был какой-то сговор с РФ, то он точно не касался его самого

Американский президент Дональд Трамп обвинил своего экс-оппонента в предвыборной гонке Хиллари Клинтон и Федеральное бюро расследований (ФБР) в работе на Россию. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Итак, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией - сплошная мистификация, становится понятно, что единственный сговор, который имел место быть, был между Хиллари Клинтон и ФБР с Россией", - написал он.

Также Трамп считает, что они связаны с "лживыми мейнстримными медиа", публикующими сфабрикованные низкие рейтинги его поддержки среди населения, и выпуском книги-бестселлера, которую он требует запретить.

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Вчера, 5 января, адвокат американского президента потребовал "прекратить любые дальнейшие публикации и отказаться от выпуска или распространения" книги Майкла Уолффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа".

24 декабря американский президент Дональд Трамп вновь обвинил ведущие СМИ во лжи, назвав фейком публикации о низком уровне его поддержки среди граждан США.



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