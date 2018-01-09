Трамп снова пойдет в президенты в 2020 году - Белый дом

Возможным соперником Трампа на выборах может стать американская телеведущая Опра Уинфри

Американский президент Дональд Трамп в 2020 году собирается повторно занять пост главы США. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во время брифинга.



"Абсолютно точно Трамп снова будет участвовать в президентской гонке", - сказал Гидли.



Он отметил, что тому, кто решит победить на выборах, придется столкнуться "рекордными достижениями (Трампа - ред.), которых он достиг в рекордные сроки".



К заслугам нынешнего президента представитель Белого дома причислил успехи в экономической сфере, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков организации Исламское государство (ИГ).



Помимо этого, заместитель пресс-секретаря администрации Трампа в своем выступлении упомянул возможное участие в президентской кампании в 2020 году американской телеведущей Опры Уинфри.



"Мы приветствуем всех желающих участвовать в выборах, будь то Опра Уинфри или кто-либо другой", - отметил Гидли.



24 декабря американский президент Дональд Трамп вновь обвинил ведущие СМИ во лжи, назвав фейком публикации о низком уровне его поддержки среди граждан США.



8 января глава ЦРУ заявил, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.



Читайте также: Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.