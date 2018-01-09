USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп снова пойдет в президенты в 2020 году - Белый дом

09.01.2018 03:46
Возможным соперником Трампа на выборах может стать американская телеведущая Опра Уинфри
Трамп снова пойдет в президенты в 2020 году - Белый дом
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Американский президент Дональд Трамп в 2020 году собирается повторно занять пост главы США. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во время брифинга.

"Абсолютно точно Трамп снова будет участвовать в президентской гонке", - сказал Гидли.

Он отметил, что тому, кто решит победить на выборах, придется столкнуться "рекордными достижениями (Трампа - ред.), которых он достиг в рекордные сроки".

К заслугам нынешнего президента представитель Белого дома причислил успехи в экономической сфере, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков организации Исламское государство (ИГ).

Помимо этого, заместитель пресс-секретаря администрации Трампа в своем выступлении упомянул возможное участие в президентской кампании в 2020 году американской телеведущей Опры Уинфри.

"Мы приветствуем всех желающих участвовать в выборах, будь то Опра Уинфри или кто-либо другой", - отметил Гидли.

24 декабря американский президент Дональд Трамп вновь обвинил ведущие СМИ во лжи, назвав фейком публикации о низком уровне его поддержки среди граждан США.

8 января глава ЦРУ заявил, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.

Читайте также: Президент США обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 