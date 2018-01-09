Японский космонавт на МКС за 3 недели вырос на 9 сантиметров

Теперь Норишиге Канаи боится, что не поместится в ракету "Союз", которая доставляет космонавтов на Землю

За три недели пребывания на МКС рост японского космонавта Норишиге Канаи увеличился на 9 сантиметров. Он опасается не поместиться в ракету при возвращении на Землю, сообщает ВВС.

Как известно, люди в космосе вырастают на два-три сантиметра. Это происходит из-за того, что в невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.

"Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал космонавт в соцсети.

В космическом корабле "Союз" действительно есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт может столкнуться с проблемами.

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