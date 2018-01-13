Врач Белого дома сообщил о результатах медобследования Трампа

Рональд Джексон заявил, что здоровью американского президента ничего не угрожает

Официальный врач Белого дома Рональд Джексон сообщил о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа после недели обсуждения его психического состояния, отметив, что здоровью американского лидера ничего не угрожает. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на краткое заявление медика.



Глава Белого дома накануне прошел обязательное медицинское обследование здоровья.



"Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", - сказал врач.



Трамп провел около трех часов с военными врачами в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.



5 января профессор психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли проконсультировала группу конгрессменов США о психическом здоровье американского президента Дональда Трампа.



13 ноября экс-глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что президент государства-оккупанта Российской Федерации Владимир Путин использует слабость американского коллеги Дональда Трампа к лести, чтобы влиять на него.



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