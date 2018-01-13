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Выборы президента Чехии: предварительно лидирует Земан

13.01.2018 17:22
Пророссийский кандидат, нынешний президент Чехии пока набирает 39,3%. Подсчет голосов продолжается
Выборы президента Чехии: предварительно лидирует Земан
Милош Земан (фото - gettyimages.com)

По предварительным подсчетам голосов, в первом туре президентских выборах в Чехии лидирует пророссийский кандидат Милош Земан. Об этом сообщается в эфире чешского телеканала.

Согласно подсчитанным на данный момент бюллетеням, нынешний президент Чехии набирает 39,3% голосов. На втором месте - ученый Иржи Драгош, на третьем - бывший дипломат Павел Фишер.

Фото: скриншот видео

Явка избирателей на выборах составила около 60%.

В октябре 2017 года Земан заявил, что можно узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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