Выборы президента Чехии: предварительно лидирует Земан
По предварительным подсчетам голосов, в первом туре президентских выборах в Чехии лидирует пророссийский кандидат Милош Земан. Об этом сообщается в эфире чешского телеканала.
Согласно подсчитанным на данный момент бюллетеням, нынешний президент Чехии набирает 39,3% голосов. На втором месте - ученый Иржи Драгош, на третьем - бывший дипломат Павел Фишер.
Фото: скриншот видео
Явка избирателей на выборах составила около 60%.
В октябре 2017 года Земан заявил, что можно узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине.
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