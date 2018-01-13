Выборы в Чехии: в первом туре победил Земан
В первом туре президентских выборов в Чехии победил действующий президент Милош Земан.
Согласно подсчету 99,5% голосов, он набрал 38,6%.
Второе место занял бывший глава академии наук Чехии Иржи Драгош - у него 26,6%.
Таким образом, в Чехии пройдет второй тур президентских выборов. Назначено голосование на 26 и 27 января.
Явка избирателей в первом туре составила 62%. Земан победил во всех регионах, кроме Праги и ее окрестностей - там лидирует Драгош.
В октябре 2017 года Земан заявил, что можно узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине.
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