Капитана подлодки "Наутилус" обвинили в убийстве Ким Валль

Суд начнется 8 марта 2018 года

Датскому изобретателю Петеру Мадсену предъявили обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус". Об этом сообщает Aftonbladet.

Прокурор Якоб Бух-Епсен уточнил, что Мадсена обвинили в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом.

Судебный процесс начнется 8 марта, а приговор должны объявить 25 апреля 2018 года.

Предварительно считается, что Мадсен или перерезал журналистке горло, или задушил.

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10-11 августа 2017 года субмарина затонула из-за проблем с балластной цистерной. Капитана Петера Мадсена спасли, а журналистка Ким Валль, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Обезглавленный и без конечностей ее торс нашли в море около Копенгагена спустя 11 дней. Капитан отрицает убийство и расчленение тела. По его словам, он держал крышку люка, но та соскользнула и ударила Валль по голове, убив журналистку. Мадсен заявил, что "похоронил ее по морскому обычаю".

4 октября стало известно, что на компьютере Мадсена обнаружили видеозаписи с пытками и обезглавливанием женщин. 6 октября в заливе Кёге была найдена голова, ноги и одежда Валль, через неделю - пила. Экспертиза не нашла никаких повреждений ее черепа. Последней нашли правую руку журналистки, после чего ее смогли похоронить.

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