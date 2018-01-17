У Трампа все в порядке с психикой, но надо похудеть - врач

Доктор сообщил, что по результатам обследования, у Трампа отличное здоровье, хоть ему и нужно сбросить около пяти килограмм

Президент США Дональд Трамп прошел обследование на признаки деменции и, по его результатам, находится в отличной форме. Но Трампу нужно сбросить лишний вес. К такому выводу пришел врач Белого Дома, передает Reuters.



Похудеть президенту советуют за счет сокращения количества потребляемых калорий, жиров и углеводов, а также стоит начать ежедневные тренировки.



Врач Ронни Джексон сказал, что Трамп должент сбросить 4,5-4,8 кг.



71-летний Трамп был часто замечен за жирной едой, например, жаренной курицей, гамбургерами или стейком.



Доктор сообщил, что по результатам теста, который определяет признаки разных форм слабоумия, Трамп набрал 30 баллов из 30. Психика президента США в порядке.

Ранее стало известно, что профессор психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли проконсультировала группу конгрессменов США о психическом здоровье Трампа. Они были обеспокоены "перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента".

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