Папа Франциск призвал усилить борьбу с антисемитизмом

"Безразличие - вирус, который опасно заразен в то время, когда мы все больше связаны с другими, но все менее внимательны к другим", - сказал понтифик

Папа римский Франциск призвал европейские страны приложить больше усилий для борьбы с антисемитизмом, заявив, что безразличие по этому вопросу является вирусом, который может способствовать распространению идей расовой ненависти. Об этом он сказал в своем выступлении на Римской конференции, организованной ОБСЕ, сообщает Reuters.

"Мы несем ответственность, когда в состоянии реагировать. Это не просто вопрос анализа причин насилия и опровержения их (антисемитских преступлений) извращенной логики, а вопрос готовности активно реагировать на них", - сказал Франциск.

"Безразличие - это вирус, который опасно заразен в наше время, когда мы все больше связаны с другими, но все менее внимательны к другим", - добавил понтифик.

Ранее блок христианских партий ХДС/ХСС предложил высылать из Германии мигрантов с антисемитскими взглядами.

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