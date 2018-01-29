Папа Франциск призвал усилить борьбу с антисемитизмом
Папа римский Франциск призвал европейские страны приложить больше усилий для борьбы с антисемитизмом, заявив, что безразличие по этому вопросу является вирусом, который может способствовать распространению идей расовой ненависти. Об этом он сказал в своем выступлении на Римской конференции, организованной ОБСЕ, сообщает Reuters.
"Мы несем ответственность, когда в состоянии реагировать. Это не просто вопрос анализа причин насилия и опровержения их (антисемитских преступлений) извращенной логики, а вопрос готовности активно реагировать на них", - сказал Франциск.
"Безразличие - это вирус, который опасно заразен в наше время, когда мы все больше связаны с другими, но все менее внимательны к другим", - добавил понтифик.
Ранее блок христианских партий ХДС/ХСС предложил высылать из Германии мигрантов с антисемитскими взглядами.
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