Комитет Европарламента одобрил процедуру санкций против Польши
Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за резолюцию о запуске процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в стране. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Отмечается, что 33 из 42 членов комитета проголосовали за решение Еврокомиссии активировать Статью 7 (1) Договора ЕС и призвать Польшу разрешить проблему с "явным риском серьезного нарушения ценностей ЕС".
Вывод о том, что судебная реформа в Польше ставит под угрозу "ценности ЕС" и, в частности, верховенство права, был сделан на заседании Европарламента 15 ноября 2017 года.
Резолюция будет поставлена на голосование Европарламента на следующей сессии.
Стоит отметить, что статья 7 Договора ЕС до сих пор никогда не использовалась. В ней предусмотрен механизм предотвращения нарушений "ценностей ЕС" и принятия санкций в отношении соответствующего государства-члена.
8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил Дуда.
В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.
Читайте также: Судебная реформа в Польше: Еврокомиссия пригрозила санкциями
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:03
-
вчера
17:26
-
вчера
17:43
-
вчера
15:42
-
28.01.18
14:50
Новости партнеров
- 59494
- 40935
- 38856
- 37378
- 36072