Комитет Европарламента одобрил процедуру санкций против Польши

Члены комитета активировали статью Договора ЕС, которая ранее никогда не применялась

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за резолюцию о запуске процедуры введения санкций против Польши из-за судебной реформы в стране. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что 33 из 42 членов комитета проголосовали за решение Еврокомиссии активировать Статью 7 (1) Договора ЕС и призвать Польшу разрешить проблему с "явным риском серьезного нарушения ценностей ЕС".



Вывод о том, что судебная реформа в Польше ставит под угрозу "ценности ЕС" и, в частности, верховенство права, был сделан на заседании Европарламента 15 ноября 2017 года.



Резолюция будет поставлена ​​на голосование Европарламента на следующей сессии.



Стоит отметить, что статья 7 Договора ЕС до сих пор никогда не использовалась. В ней предусмотрен механизм предотвращения нарушений "ценностей ЕС" и принятия санкций в отношении соответствующего государства-члена.



8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил Дуда.

В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.

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