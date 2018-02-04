Трамп о расследовании связей с РФ: Американский позор
Президент США Дональд Трамп назвал расследование против его команды о возможной связи с Россией "американском позором". Об этом он написал в своем Twitter.
"Российская охота на ведьм все продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия расследованию (теперь это слово (препятствование расследованию - ред.) используется, потому что после года бесконечного поиска и нахождения НИЧЕГО, идея сговора уже мертва). Это американская позор!", - написал он.
2 февраля Трамп одобрил обнародование "меморандума Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к нему со стороны спецслужб и Минюста США. До этого он прямо обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции страны в "политизации" расследований против него.
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