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Просто катастрофа: Байден о внутренней политике Трампа

09.02.2018 05:06
Экс-вице-президент США считает, что атаки на ФБР и Минюст со стороны Белого дома могут понравиться только Кремлю
Просто катастрофа: Байден о внутренней политике Трампа
Джозеф Байден (фото - пресс-служба)
Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал "катастрофой" ситуацию в США после рассекречивания американским президентом Дональдом Трампом "доклада Нуньеса" о якобы предвзятости ФБР и Минюста в расследовании вмешательства РФ в избирательную кампанию 2016 года. Об этом он заявил в интервью центральному американскому телеканалу CNN.

"Я обеспокоен потенциальным вредом, я обеспокоен этими полномасштабными атаками (на ФБР - ред.). Это первый президент (из восьми президентов, которых я здесь видел) откровенно в таких масштабах выступил против целого ФБР", - сказал он. 

Байден отметил, что действия нынешнего главы Белого дома, помимо того, что дискредитируют ФБР, но и ставят под угрозу Министерство юстиции администрации Трампа.

"Знаете, я провел много времени, путешествуя по всему миру. Как вы думаете, что об этом думают в Москве? Все получается так, как всегда этого хотел Путин, когда появляются сомнения в том, справедлива ли наша правовая система, когда появляются сомнения относительно того, соответствует ли это нашей Конституции", - добавил он.

Экс-вице-президент США заявил, что ситуация во внутренней политике США сейчас является "просто катастрофой".

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Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости ведомства в отношении американского президента Дональда Тампа в ходе расследования о вмешательстве РФ в выборы в США.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".

3 февраля американский сенатор Джон Маккейн заявил, что атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина.

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