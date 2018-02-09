Просто катастрофа: Байден о внутренней политике Трампа

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Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости ведомства в отношении американского президента Дональда Тампа в ходе расследования о вмешательстве РФ в выборы в США.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".

3 февраля американский сенатор Джон Маккейн заявил, что атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина.

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