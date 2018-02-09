Просто катастрофа: Байден о внутренней политике Трампа
"Я обеспокоен потенциальным вредом, я обеспокоен этими полномасштабными атаками (на ФБР - ред.). Это первый президент (из восьми президентов, которых я здесь видел) откровенно в таких масштабах выступил против целого ФБР", - сказал он.
Байден отметил, что действия нынешнего главы Белого дома, помимо того, что дискредитируют ФБР, но и ставят под угрозу Министерство юстиции администрации Трампа.
"Знаете, я провел много времени, путешествуя по всему миру. Как вы думаете, что об этом думают в Москве? Все получается так, как всегда этого хотел Путин, когда появляются сомнения в том, справедлива ли наша правовая система, когда появляются сомнения относительно того, соответствует ли это нашей Конституции", - добавил он.
Экс-вице-президент США заявил, что ситуация во внутренней политике США сейчас является "просто катастрофой".
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Ранее сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми раскритиковал публикацию республиканцами доклада о якобы предвзятости ведомства в отношении американского президента Дональда Тампа в ходе расследования о вмешательстве РФ в выборы в США.
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что репутация Федерального бюро расследований (ФБР) худшая в истории, "разорвана в клочья", после многих лет управления ФБР Джеймсом Коми "со всеми фальшивыми и бесчестными расследованиями".
3 февраля американский сенатор Джон Маккейн заявил, что атаки на Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований только укрепляют президента России Владимира Путина.
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