На авиабазе РФ в Сирии разбился российский самолет: выживших нет
В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.
По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".
"Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", - отметили в Минобороны РФ.
Читайте также: Пентагон заявляет о росте инцидентов с самолетами РФ в Сирии
3 февраля 2018 года в небе над Сирией сирийская оппозиция сбила штурмовик Су-25 Военно-космических сил России. Военную операцию по бомбардировке района, контролируемого повстанцами, Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:19
-
17:30
-
16:56
-
16:32
-
17:20
Новости партнеров
- 54904
- 42014
- 31596
- 25983
- 24111