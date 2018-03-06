На авиабазе РФ в Сирии разбился российский самолет: выживших нет

На борту находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".

"Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего", - отметили в Минобороны РФ.

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3 февраля 2018 года в небе над Сирией сирийская оппозиция сбила штурмовик Су-25 Военно-космических сил России. Военную операцию по бомбардировке района, контролируемого повстанцами, Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.

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