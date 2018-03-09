Отравление экс-шпиона Скрипаля в Британии: пострадал 21 человек

Это первое официальное сообщение о том, что есть другие пострадавшие, кроме Скрипаля, его дочери и полицейского, который работал на месте происшествия

В инциденте с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ РФ Серея Скрипаля пострадал 21 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Independent со ссылкой на полицию.

Кир Притчард, временный главный констебль полиции Уилтшира, сказал, что люди были доставлены в больницу после контакта с нервно-паралитическим веществом, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию.

"У нас было несколько офицеров. Там был примерно 21 человек, включая главных двух пациентов - мужчину и женщину, которые сидели на скамейке", - сказал он.

Многие из них прошли стационарное лечение, добавил Притчард.

Это первое официальное сообщение о том, что есть другие пострадавшие, кроме Скрипаля, его дочери и полицейского, который одним из первых оказался на месте происшествия.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

Сегодня сотрудник полиции, которого госпитализировали вместе со Скрипалем и его дочерью, вышел из комы и начал говорить.

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