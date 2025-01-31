"Уникальная разработка". Силы беспилотных систем подтвердили применение дронов с ФАБ-250
Украина действительно использует беспилотники с ФАБ-250 для ударов по России. Об этом сообщило командование Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
СБС подтвердили использование БпЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения.
"Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя. Российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов говорят о другом", – говорится в сообщении.
В Силах беспилотных систем отметили, что операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров.
Также там призвали представителей медиа пользоваться информацией из официальных источников.
Накануне военный портал Defense Express сообщил, что Силы обороны длительное время используют дроны, которые могут нести 250-килограммовые авиабомбы. По данным медиа, такими боеприпасами были поражены объекты на территории Брянской области России.
Портал пишет, что в апреле 2024 года россияне опубликовали фото с легкомоторным самолетом SkyRanger в версии Swift, превращенным в ударный БпЛА с аналогичной бомбой и держателем.
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