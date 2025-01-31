"Унікальна розробка". Сили безпілотних систем підтвердили застосування дронів з ФАБ-250 – фото

Військові (Ілюстративне фото: Сили ТрО)

Україна дійсно використовує безпілотники з ФАБ-250 для ударів по Росії. Про це повідомило командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

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СБС підтвердили використання БпЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

"Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою. Російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та складах боєприпасів говорять про інше", – йдеться у повідомленні.

У Силах безпілотних систем зазначили, що оператори 14 окремого полку БпАК СБС понад рік завдають ударів у тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів.

Також там закликали представників медіа користуватися інформацією з офіційних джерел.

Напередодні військовий портал Defense Express повідомив, що Сили оборони вже тривалий час використовують дрони, які можуть нести 250-кілограмові авіабомби. За даними медіа, такими боєприпасами були уражені об'єкти на території Брянської області Росії.

Портал пише, що у квітні 2024 року росіяни опублікували фото з легкомоторним літаком SkyRanger у версії Swift, який був перетворений на ударний БпЛА з аналогічною бомбою та тримачем.

Фото: Сили безпілотних систем