Зеленський: Україна може подвоїти виробництво дронів, але потрібні гроші

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські підприємства можуть виробляти більше безпілотників, однак для цього необхідне додаткове фінансування від партнерів. Про це глава держави розповів під час брифінгу після четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

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За його словами, ефективність дронів можна побачити на полі бою.

"Зараз вже видно результати, це дуже важливо. Коли є значний дефіцит, непостачання певних пакетів, зокрема артилерійських снарядів 155 мм, ці дрони дуже допомагають", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що безпілотники насамперед допомагають рятувати українських військових.

"Але нам потрібні гроші для того, щоб збільшити обсяги нашого виробництва. У нас є ці можливості", – сказав він.

Зеленський наголосив: ділився цією інформацією з партнерами, що українські підприємства готові збільшити удвічі виробництво дронів.

"Деякі компанії, зокрема приватні, готові робити максимум і навіть у п’ять разів збільшити. Вони готові, але не вистачає грошей для того, щоб це зробити", – додав він.

Як заявив президент, Київ звертається до партнерів за допомогою з фінансуванням, адже в Україні виготовляти безпілотники дешевше.

6 серпня Зеленський повідомив, що на 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників.

25 серпня президент показав, як виглядає ракета-дрон українського виробництва "Паляниця".

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