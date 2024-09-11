Зеленский: Украина может удвоить производство дронов, но нужны деньги

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские предприятия могут производить больше беспилотников, однако для этого необходимо дополнительное финансирование от партнеров. Об этом глава государства рассказал на брифинге после четвертого саммита международной Крымской платформы.

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По его словам, эффективность дронов можно увидеть на поле боя.

"Сейчас уже видны результаты, это очень важно. Когда есть значительный дефицит, непоставка определенных пакетов, в том числе артиллерийских снарядов 155 мм, эти дроны очень помогают", – сказал Зеленский.

Он отметил, что беспилотники в первую очередь помогают спасать украинских военных.

"Но нам нужны деньги для того, чтобы увеличить объемы нашего производства. У нас есть эти возможности", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: делился этой информацией с партнерами, что украинские предприятия готовы увеличить вдвое производство дронов.

"Некоторые компании, в частности частные, готовы делать максимум и даже в пять раз увеличить. Они готовы, но не хватает денег для того, чтобы это сделать", — добавил он.

Как заявил президент, Киев обращается к партнерам за помощью с финансированием, ведь в Украине производить беспилотники дешевле.

6 августа Зеленский сообщил, что на 2024 год уже законтрактован украинским производителям миллион беспилотников.

25 августа президент показал, как выглядит ракета-дрон украинского производства "Паляниця".

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