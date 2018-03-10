Эрдоган обвинил НАТО в двойных стандартах

Эрдоган сказал, что Турция направила войска в Сирию по просьбе НАТО, но не получила поддержки взамен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал НАТО за то, что альянс не поддержал турецкую военную операцию против курдских бойцов в Сирии. Об этом Эрдоган сказал, выступая перед сторонниками в субботу, сообщает АР.

"Эй, НАТО, где ты?", - сказал президент Турции и обвинил альянс в двойных стандартах.

Эрдоган сказал, что Турция направила войска в зону конфликта по просьбе НАТО, но не получила поддержки взамен.

Турецкий лидер призвал НАТО прийти на помощь стране, заявив, что ее границы сейчас "находятся под угрозой".

20 января 2018 года турецкая армия начала наносить авиаудары по приграничному и подконтрольному курдским формированиям PYD/YPG городу Африн в северной Сирии. Турки стремятся вытеснить из региона курдские Отряды народной обороны, чтобы создать якобы "пояс безопасности" около границы.

17 февраля Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в обмен на вывод курдов из приграничного с Турцией района.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.