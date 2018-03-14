В Германии мужчина нашел в мусорном баке €8 млн

Мужчина нашел чемодан, в котором было €8 млн, отнес его в полицию, но деньги оказались фальшивыми

Во Франкфурте-на-Майне 56-летний сотрудник пекарни нашел в мусорном баке чемодан, в котором оказались восемь миллионов евро. Об этом сообщает In Franken.

По информации издания, купюры были упакованы в пакеты по 500 евро. Мужчина решил не присваивать деньги себе и отнес всю сумму в полицию.

Сотрудники полиции были удивлены такой инициативе со стороны мужчины. Однако при тщательном осмотре оказалось, что евро фальшивые, они были изготовлены для настольной игры или нужд казино.

11 марта 2018 года сообщалось, что в Берлине местный житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро.

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