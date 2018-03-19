Путин об участии в выборах-2030: Я до 100 лет здесь буду сидеть?

Хозяин Кремля назвал "смешной" возможность своего участия в президентских выборах в пятый раз

Президент России Владимир Путин назвал "смешной" возможность своего участия в выборах в 2030 году, то есть спустя шесть лет предстоящей ему четвертой каденции и еще шесть лет президентства другого российского лидера. Об этом хозяин Кремля заявил, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что - до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", - сказал Путин.

В октябре 2030 года действующему лидеру государства-агрессора исполнится 78 лет.

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Накануне кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала иск в Верховный суд страны с требованием признать участие Путина в выборах неконституционным, так как российский Основной закон запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Однако суд не увидел нарушения в регистрации Путина кандидатом и признал его выдвижение в президенты в четвертый раз конституционным.

18 марта 2018-го в России состоялись президентские выборы. По результатам подсчета 99,75% бюллетеней, Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов.

Незаконные выборы прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

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