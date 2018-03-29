В Сан-Франциско машина въехала в людей на тротуаре: один погибший

По информации полиции, между водителем и пятью людьми на тротуаре возникла перепалка и наезд был преднамеренным

В Сан-Франциско, США, машина наехала на пятерых людей на тротуаре. Один человек погиб, остальные серьезно травмированы, сообщает Reuters.



Полиция разыскивает водителя.



Накануне он вступил в перепалку с пятью людьми, на которых позже наехал. Пока не понятно, как мог возникнуть спор между человеком за рулем и людьми на улице - полиция не сообщает подробностей.



По словам очевидцев, водитель вышел из машины с топором во время перепалки, а потом сел обратно и наехал на людей.

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