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В Сан-Франциско машина въехала в людей на тротуаре: один погибший

29.03.2018 02:07
По информации полиции, между водителем и пятью людьми на тротуаре возникла перепалка и наезд был преднамеренным
В Сан-Франциско машина въехала в людей на тротуаре: один погибший
Скриншот

В Сан-Франциско, США, машина наехала на пятерых людей на тротуаре. Один человек погиб, остальные серьезно травмированы, сообщает Reuters.

Полиция разыскивает водителя.

Накануне он вступил в перепалку с пятью людьми, на которых позже наехал. Пока не понятно, как мог возникнуть спор между человеком за рулем и людьми на улице - полиция не сообщает подробностей. 

По словам очевидцев, водитель вышел из машины с топором во время перепалки, а потом сел обратно и наехал на людей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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