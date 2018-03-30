Болгария решила не высылать российских дипломатов
Болгария решила не высылать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и возвращает своего посла в РФ, ранее вызванного в Софию для консультаций. Такое решение было принято на состоявшемся в Софии заседании Совета безопасности при правительстве Болгарии, сообщает Укринформ.
Премьер-министр Бойко Борисов отметил, что на заседании Совбеза было принято решение о том, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
27 марта 2018 года Болгария отозвала своего посла в РФ для консультаций.
Более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Британии.
Вместе с тем одиннадцать стран-членов Евросоюза до сих пор не приняли решения о высылке российских дипломатов. Среди них - Болгария.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выдворение российских дипломатов является результатом "шантажа" со стороны США.
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