В Киеве со скандалом разобрали троллей через Днепр: фото, видео
В Киеве в субботу, 4 марта, со скандалом демонтировали знаменитый столичный аттракцион - троллей через Днепр. Об этом в своем Facebook сообщает компания Skypark, которой принадлежал аттракцион.
Как сообщил администратор троллея Алексей Гречко, сегодня около 04:00 утра приехали люди, которые представились сотрудниками КП Киевблагоустройство и предоставили якобы разрешение на демонтаж конструкции.
До полудня работники аттракциона препятствовали действиям коммунальщиков, не позволяя им разрушить троллей, однако, в конце концов, он был демонтирован.
Также, по словам Гречко, между сотрудниками аттракциона и коммунальщиками возникла потасовка: обслуживающий персонал троллея поднялся на вышку, чтобы помешать действиям представителей Киевблагоустройства, однако те пытались вытолкать работников оттуда.
Гречко также сказал, что сотрудники КП выглядели как обычные титушки - спортивного телосложения, в черной одежде, у большинства из них лица были закрыты.
В компании Skypark отмечают, что трижды вызывали полицию, но правоохранители отказывались предпринимать какие-либо действия, ограничиваясь наблюдением за происходящим.
Владельцы троллея подчеркивают, что конструкция не была включена в перечень временных сооружений, подлежащих демонтажу, и у них есть вся разрешительная документация.
Кроме того, в компании заявляют, что срезанные тросы аттракциона при падении оборвали линии электропередач на набережной Днепра.
Народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец в комментарии Украинской правде заявил, что троллей по состоянию на сегодняшний день был незаконным. Демонтировали его совместно Днепровская и Печерская районные госадминистрации, не поставив в известность городские власти.
"Троллей - это сезонное развлечение, на монтаж которого нужны договоры с КП Мариинский парк и КП Плесо. Договор был действующим с мая по октябрь. Таким образом, по завершении действия договора конструкция автоматически стала незаконной. Ее в конце сезона должны были демонтировать сами владельцы или заключить круглогодичный договор с упомянутыми КП", - сказал Белоцерковец.
По его словам, районные чиновники могли не соблюсти процедуры демонтажа, в частности предупредить владельца троллея о том, что в случае, если он сам не демонтирует конструкцию, это сделают коммунальщики.
Белоцерковец отметил, что еще в 2015 году в Киеве было около 10 фирм, желающих предоставлять такую услугу, и столичным властям стоило бы провести аукцион.
В то же время глава Печерской РГА Сергей Мартынчук заявил, что ничего о демонтаже троллея не знает и разрешений на такие работы не давал.
Глава Днепровской райадминистрации Петр Онофрийчук в свою очередь подтвердил, что аттракцион демонтировали коммунальщики, и заверил, что владельцев конструкции предупреждали неоднократно.
Троллей через Днепр был открыт в июле 2012 года.
Фото: Facebook Skypark, Сергей Могилин, 24tv.ua
Видео: YouTube, Facebook Skypark
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