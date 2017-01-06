В Ровенской области задержали группу копателей янтаря: фото
Группу добытчиков янтаря полиция задержала в урочище Гальбин возле села Федоровка Сарненского района. Об этом сообщает отдел коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области.
С места происшествия правоохранители изъяли мотопомпу кустарного производства, орудия для незаконного промысла и автомобиль Ford Transit, из которого при осмотре изъяли небольшое количество янтаря-сырца.
Среди задержанных - пятеро жителей райцентра Сарны и один - из Рокитновского района, в возрасте от 29-ти до 44 лет. Они пока общаются со следователями.
По факту нарушения правил охраны недр начато досудебное расследование по части 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Фото: rv.npu.gov.ua
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