Полиция: В Кропивницком злоумышленники ранили местного жителя

В Кропивницком местный житель получил ранения в результате конфликта с группой неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

"Сегодня, 21 февраля, около 09:30 в одном из районов областного центра житель Кропивницкого во время встречи с тремя неизвестными получил огнестрельное и ножевое ранения. Работники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали злоумышленников", - говорится в сообщении.

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Потерпевший госпитализирован в лечебное учреждение.

Во время осмотра автомобиля задержанных полиция изъяла две единицы оружия - охотничий карабин и помповое ружье.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщил в своем Facebook глава департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков, у здания суда в Кропивницком произошла перестрелка. Конфликт полицейский охарактеризовал как "местные разборки".

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Как отметил правоохранитель, злоумышленники были задержаны патрульными полицейскими спустя шесть минут после объявления плана Перехват.

На обнародованных Жуковым фото видно, что автомобиль задержанных имеет номерные знаки Одесской области.

Фото: Facebook Евгения Жукова, kg.npu.gov.ua

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