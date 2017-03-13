Житель Чернигова вывез из зоны АТО оружие и боеприпасы: фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали жителя Чернигова, который подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Житель Чернигова, который незаконно хранил карабин АКМС (переделанный для стрельбы в автоматическом режиме), шесть гранат Ф-1 и РГ-42 с запалами и почти 550 патронов разного калибра, задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в рамках противодействия незаконному обороту оружия", - говорится в нем.

Оружие и боеприпасы были вывезены из зоны проведения АТО.

Открыто производство по ст. 263 Уголовного кодекса - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

10 марта в Киеве на Печерске задержан пьяный военный со взрывчаткой.

Фото: ssu.gov.ua

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