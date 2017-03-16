В зоне АТО фискалы предотвратили ввоз почти 240 тыс грн наличными
На пункте пропуска Майорское в зоне АТО сотрудники спецподразделения налоговой милиции Фантом задержали партию наличности в эквиваленте около 240 тысяч гривень, которую пытались ввезти из временно оккупированных районов Донбасса. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Деньги были обнаружены в автомобиле ВАЗ 21099, которым управлял житель Луганска.
"Во время проверки в транспортном средстве под автомобильным сиденьем обнаружены 222,2 тысячи гривень, $500 и 6,5 тысяч российских рублей наличными. Указанные средства водитель пытался скрытым путем переместить через линию разграничения с неподконтрольных территорий", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ГФС, о данном факте проинформированы работники Нацполиции. Также фискалы передали им задержанного водителя.
15 марта 2017 года СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом боевиками украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.
Фото: facebook.com/SFSofUkraine
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