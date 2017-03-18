USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ

18.03.2017, 03:40 (6 Фото)
В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ
1 из 6
В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ изъяли военные средства поражения и снаряжение российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Это еще одно доказательство российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Схрон обнаружен в так называемой "серой зоне" рядом с населенным пунктом Майорск Бахмутского района.

Правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет Шмель, гранатомет РПГ, восемь РГД, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов. Также было найдено снаряжение российского производства. 

17 марта в зоне АТО один боец погиб в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще один ранен.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярные фоторепортажи
Все фоторепортажи
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 