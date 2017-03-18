В Донецкой области СБУ нашла очередное доказательство агрессии РФ
В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими ВСУ изъяли военные средства поражения и снаряжение российского производства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Это еще одно доказательство российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Схрон обнаружен в так называемой "серой зоне" рядом с населенным пунктом Майорск Бахмутского района.
Правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет Шмель, гранатомет РПГ, восемь РГД, четыре Ф-1 и РГ-42 с запалами, более двух десятков гранатометных гранат и более двухсот патронов. Также было найдено снаряжение российского производства.
17 марта в зоне АТО один боец погиб в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве, еще один ранен.
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