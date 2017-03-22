Авдеевка под огнем боевиков: снаряды попали в жилой дом - фото
Российско-террористические войска в среду, 22 марта 2017 года, в 17:00 начали очередной обстрел Авдеевки, есть попадания в жилой дом. Об этом в своем Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, в результате обстрела в доме повреждены крыша, стена, окна. Пострадавших, к счастью, нет.
Ранее сегодня, 22 марта, сообщалось, что в результате ночного обстрела боевиками поселка Зайцево повреждено домовладение местного жителя: снаряд разрушил хозяйственную постройку, осколки повредили окна жилого дома и посекли забор.
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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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