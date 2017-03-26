Боевики обстреляли Авдеевку из Градов, повреждены 18 домов: фото
Авдеевку Донецкой области боевики обстреляли из Градов. Повреждены 18 домов, пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщила спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.
"Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку. Обстрел произошел около 11:30. По предварительным данным - повреждено 18 домов, расположенных в старой части города. Пострадавших среди мирных жителей нет", - написала Шиман.
В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.
Фото: facebook.com/vzgshiman
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