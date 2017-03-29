В Тернополе трое военных украли и продали 800 л дизтоплива - СБУ
В Тернополе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали троих военнослужащих местной воинской части, которые якобы украли и продали более 800 литров дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что трое военнослужащих систематически сливали топливо и сбывали его местным предпринимателям. Украденные материалы они вывозили за пределы части на служебном автотранспорте", - говорится в сообщении.
Как отметили в спецслужбе, правоохранители задокументировали реализацию злоумышленниками более 800 литров дизтоплива.
Оперативники СБУ задержали троих военных вблизи части при попытке сбыта еще 650 литров горючего.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим военного имущества), подозреваемым грозит от пяти до двенадцати лет тюремного заключения.
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Также назначена ревизия, которая установит полный объем похищенных горюче-смазочных материалов.
27 марта 2017 года сообщалось, что в Одесской области на хищении имущества ВСУ разоблачен начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей. Как утверждает СБУ, военный якобы два месяца крал элементы навесной динамической защиты бронетехники.
Фото: ssu.gov.ua
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