Под Радой произошли столкновения, есть пострадавшие: фото, видео

Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, есть пострадавшие и задержанные. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

По словам очевидцев, сначала в сторону полицейских бросили несколько дымовых шашек и пластиковые бутылки, одна из которых была с зажигательной смесью. Также сообщается о нескольких разорвавшихся взрывпакетах.

Затем началась потасовка между протестующими и бойцами Нацгвардии. В результате столкновения была сломана часть заграждения палаточного городка под Радой.

Народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко с трибуны парламента сообщил, что в ходе стычки пострадали два нацгвардейца, девять протестующих задержаны.

По его словам, митингующие попытались поджечь под парламентом шины, однако полицейские им помешали, после чего протестующие стали бросать в правоохранителей камни. В результате пострадали два сотрудника Нацгвардии.

"Девять человек задержаны", - добавил Геращенко.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко также сообщила, что по ее информации, среди тех, кто нападал на полицейских, были народные депутаты.

На данный момент столкновения прекратились, правоохранители стягивают к зданию парламента дополнительные силы.

В 13:00 пресс-служба полиции Киева опубликовала обновленную информацию, согласно которой в столкновениях под Радой пострадали 11 правоохранителей, позднее это число увеличилось до 14-ти.

"У пострадавших травмы различной степени тяжести. В частности, предварительно, врачи диагностировали у них переломы ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим, а в случае необходимости правоохранителей будут доставлять в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие против работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

15 февраля 2018 года под Соломенским судом Киева, где в тот день избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения между представителями правых движений, полицейскими и неизвестными, которых журналисты идентифицировали как титушек. Один правоохранитель получил огнестрельное ранение.

Фото: LIGA.net, видео: Facebook Insider, Yevhen Kuksin

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