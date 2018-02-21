Как допрашивали Порошенко: фото из суда по госизмене Януковича
Сегодня в Оболонском райсуде Киева, где с июня прошлого года рассматривается по сути дело о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, с утра был аншлаг. Ожидалось, что на допрос в качестве свидетеля лично придет президент Украины Петр Порошенко.
В связи с этим охрана суда была усилена полусотней правоохранителей под зданием, журналистов пропускали через рамки металлоискателей. При этом женщин досматривали особенно тщательно, заставляя снять верхнюю одежду - подозревали, что под видом прессы в зал может пробраться представительница Femen.
Но в суд поступило ходатайство, зачитанное прокурором Русланом Кравченко, о том, чтобы президент Порошенко давал показания в режиме видеоконференции. Прокуроры протестовали и даже хотели сами отправиться на Банковую, но суд удовлетворил пожелание главы государства.
Суд допросил бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко, а затем перешел к допросу Порошенко. Предполагалось, что президент будет отвечать на вопросы в течение полутора часов, но допрос был прекращен досрочно после вопроса адвокатов Януковича об отдыхе Порошенко на Мальдивах. Судья счел это неуважением к свидетелю и закрыл заседание.
Следующее заседание начнется завтра в 10:00, ожидается допрос свидетелей со стороны защиты.
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Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net
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