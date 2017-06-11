В Борисполе безвизовые рейсы провожали песнями и танцами

В международном аэропорту Борисполь в честь первого дня действия безвизового режима с Евросоюзом организовали торжественные мероприятия с народными танцами и хоровым пением. Об этом сообщает Европейская правда.



Развлекательная программа началась в 10:30 с вылета первых акционных безвизовых рейсов в Брюссель и Вильнюс. Пассажиров, отправлявшихся в путешествие без виз, провожали необычным способом: перед вылетом в терминале состоялось выступление Национального академического ансамбля танца им. Павла Вирского.

Кроме того, прямо на перроне перед отправлением самолета выступили танцоры и хор.

Вже за 20 хвилин з Борисполя полетять ще кілька безвізових рейсів pic.twitter.com/AS84fQfuvO - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 червня 2017 р.

Сегодня ночью, 11 июня, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

По состоянию на 13:28 во въезде в соседствующие с Украиной страны Евросоюза без виз было отказано только четверым из почти 800 украинцев.

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Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine; видео: Олексій Артьомов, hromadske.ua

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