В Донецкой области отпраздновали День Европы: фото, видео
В Покровске Донецкой области сегодня, 11 июня, отметили День Европы, приурочив этот праздник к вступлению в силу безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
В мероприятии приняли участие жители и гости города, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, а также военнослужащие ВСУ во главе с генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Участники пришли на мероприятие в национальных костюмах европейских стран.
На сцене выступили творческие коллективы Донецкой области, группа "Mad Heads", а также бронзовые призеры Евровидения-2017 из Молдовы, группа "SunStroke Project".
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