Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото
Сегодня в Мариуполе прошли мероприятия к третьей годовщине освобождения города от боевиков, сообщает Министерство внутренних дел.
По центральному проспекту города прошел военный парад служащих военной части 3057 Нацгвардии и Донецкого пограничного отряда, сотрудников областной полиции, бойцов добробатов и морской пехоты.
Почетное место в колоне занял отряд спецназначения Нацгвардии Азов, бойцы которого принимали участие в освобождении города.
"Мариуполь - это родной дом для Азова, подразделения, которого боится и Путин. Я обещаю, что мы никогда не оставим этот город или поляжем за него", - сказал замглавы МВД Вадим Троян.
13 июля считается днем освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков.
В 2014 году в этот день в ходе проведения антитеррористической операции были задержаны более 30 боевиков. Освобождены здания в центре, которые занимали террористы, над зданием горсовета вместо флага ДНР поднят флаг Украины.
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