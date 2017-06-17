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Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото

17.06.2017, 14:40 (8 Фото)
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Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото Третья годовщина освобождения Мариуполя от боевиков: фото

Сегодня в Мариуполе прошли мероприятия к третьей годовщине освобождения города от боевиков, сообщает Министерство внутренних дел. 

По центральному проспекту города прошел военный парад служащих военной части 3057 Нацгвардии и Донецкого пограничного отряда, сотрудников областной полиции, бойцов добробатов и морской пехоты. 

Почетное место в колоне занял отряд спецназначения Нацгвардии Азов, бойцы которого принимали участие в освобождении города. 

"Мариуполь - это родной дом для Азова, подразделения, которого боится и Путин. Я обещаю, что мы никогда не оставим этот город или поляжем за него", - сказал замглавы МВД Вадим Троян. 

13 июля считается днем освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. 

В 2014 году в этот день в ходе проведения антитеррористической операции были задержаны более 30 боевиков. Освобождены здания в центре, которые занимали террористы, над зданием горсовета вместо флага ДНР поднят флаг Украины.

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