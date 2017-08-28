Украинские летчики покорили публику авиашоу в Польше - много фото
В польском городе Радом на минувших выходных состоялось международное авиационное шоу Airshow-2017, где мастерство пилотирования демонстрировали украинские летчики на истребителях Су-27 и военно-транспортном самолете Ан-26.
Военные представляли 831-ю бригаду тактической авиации (Миргород).
Впервые польские авиалюбители и гости шоу получили возможность увидеть пилотаж украинцев еще в 2013 году, в 2017-м летчики Александр Оксанченко и Дмитрий Фишер также представили страну в Радоме.
Фото: ЕРА, Miroslaw Gawronski / gawronsky.com, Dyziek.com, facebook.com/yurko.nazaruk, facebook.com/PolskaZbrojna, facebook.com/grzegorz.tuszynski.5, facebook.com/s.grigorii, facebook.com/dowodztwo.generalne, facebook.com/adamzajac.wordpress, Tim McMental, Combat Camera to rsz, другие.
Видео: Mar cel, UATV English, Kamil Piasecki
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