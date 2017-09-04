Женщина-астронавт вернулась на Землю после 288 дней на МКС: фото
Американская женщина-астронавт Пегги Уитсон вернулась с Международной космической станции на Землю после более чем девяти месяцев пребывания на орбите. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства NASA.
Модуль с Уитсон и двумя ее коллегами, американцем Джеком Фишером и россиянином Федором Юрчихиным, благополучно приземлился в Казахстане в воскресенье, 3 сентября, в 07:21 по местному времени (04:21 по Киеву).
Третья продолжительная миссия 57-летней американки на МКС стартовала в ноябре 2016 года и длилась 288 дней. За это время Уитсон выполнила четыре выхода в открытый космос. В общей сложности за всю карьеру астронавта она провела в космосе 665 дней, что является абсолютным рекордом среди женщин.
Видео приземления спускаемого аппарата с Уитсон и ее коллегами
Touchdown! @AstroPeggy, @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG- NASA (@NASA) 3 вересня 2017 р.
Пребывая на станции, Уитсон и ее коллега Фишер провели в единственной в мире орбитальной лаборатории исследования в области биологии, биотехнологии, физики и геонаук.
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В частности, американцы изучали физические изменения в глазах астронавта под влиянием длительной микрогравитации и работу стволовых клеток в условиях МКС. Также Уитсон и Фишер провели исследование антител, которое может повысить эффективность химиотерапевтических препаратов для лечения рака.
В апреле 2017 года российский экипаж МКС вернул из космоса на Землю частицу мощей Серафима Саровского.
Фото: EPA
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