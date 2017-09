Женщина-астронавт вернулась на Землю после 288 дней на МКС: фото

Американская женщина-астронавт Пегги Уитсон вернулась с Международной космической станции на Землю после более чем девяти месяцев пребывания на орбите. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства NASA.

Модуль с Уитсон и двумя ее коллегами, американцем Джеком Фишером и россиянином Федором Юрчихиным, благополучно приземлился в Казахстане в воскресенье, 3 сентября, в 07:21 по местному времени (04:21 по Киеву).

Третья продолжительная миссия 57-летней американки на МКС стартовала в ноябре 2016 года и длилась 288 дней. За это время Уитсон выполнила четыре выхода в открытый космос. В общей сложности за всю карьеру астронавта она провела в космосе 665 дней, что является абсолютным рекордом среди женщин.

Видео приземления спускаемого аппарата с Уитсон и ее коллегами

Touchdown! @AstroPeggy, @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG