Женщина-астронавт вернулась на Землю после 288 дней на МКС: фото

Американская женщина-астронавт Пегги Уитсон вернулась с Международной космической станции на Землю после более чем девяти месяцев пребывания на орбите. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства NASA.

Модуль с Уитсон и двумя ее коллегами, американцем Джеком Фишером и россиянином Федором Юрчихиным, благополучно приземлился в Казахстане в воскресенье, 3 сентября, в 07:21 по местному времени (04:21 по Киеву).

Третья продолжительная миссия 57-летней американки на МКС стартовала в ноябре 2016 года и длилась 288 дней. За это время Уитсон выполнила четыре выхода в открытый космос. В общей сложности за всю карьеру астронавта она провела в космосе 665 дней, что является абсолютным рекордом среди женщин.

Видео приземления спускаемого аппарата с Уитсон и ее коллегами

Пребывая на станции, Уитсон и ее коллега Фишер провели в единственной в мире орбитальной лаборатории исследования в области биологии, биотехнологии, физики и геонаук.

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В частности, американцы изучали физические изменения в глазах астронавта под влиянием длительной микрогравитации и работу стволовых клеток в условиях МКС. Также Уитсон и Фишер провели исследование антител, которое может повысить эффективность химиотерапевтических препаратов для лечения рака.

В апреле 2017 года российский экипаж МКС вернул из космоса на Землю частицу мощей Серафима Саровского.

Фото: EPA

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