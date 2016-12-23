Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Италии: фото
Предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелен правоохранителями в Италии. Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica.
По данным СМИ, в ночь на 23 декабря тунисец Анис Амри прибыл на поезде из Франции в город Сесто-Сан-Джованни, недалеко от Милана. К нему подошли двое полицейских и попросили предоставить документы. Однако Амри достал из рюкзака пистолет и, закричав "Аллах Акбар", открыл огонь, ранив одного из правоохранителей в плечо. В ходе перестрелки полиция застрелила мужчину.
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Эксперты итальянского Управления спецопераций (DIGOS) установили по отпечаткам пальцев убитого, что он является опасным преступником, скрывающимся от правоохранителей.
Как сообщает Reuters, на пресс-конференции 23 декабря министр внутренних дел Италии Марко Миннити подтвердил, что полиция застрелила подозреваемого в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине.
19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, 48 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.
Вечером того же дня полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину.
Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.
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