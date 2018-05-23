К сроку ежегодного основного отпуска военнослужащим добавят еще двое суток, которые будут отдельно учитываться как время, необходимое на дорогу. Законопроектом предусмотрено, что ежегодно военным в зависимости от выслуги лет предоставляется отпуск от 30 до 45 календарных дней; при этом не учитывается время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска. Согласно документу, время на дорогу не может превышать двое суток.