Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.
По уточненным данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены 15-ть и ранены 10 российских оккупантов и коллаборационистов.
Вчерашний артобстрел боевиками Талаковки близ Мариуполя был "обманкой" оккупантов, сообщили в штабе ООС. Противник засыпал снарядами бывший опорник ВСУ якобы в качестве подготовки к наступлению на этом направлении.
На улице Березановской в Днепре обнаружили большой арсенал боеприпасов, незаконно вывезенных из зоны ООС: в замаскированном тайнике хранилось около 250 гранат ВОГ, 23 гранаты РГД-5, 13 гранат Ф-1, 37 мин, около 500 патронов калибра 12,7 мм, выстрелы к гранатомету, запалы и другое.
Волонтер, помогающий подразделениям украинской армии на так называемой Светлодарской дуге в Донецкой области, показал видео разрушения опорного пункта оккупантов - постаралась некая "третья сила".
За сутки по состоянию на 07:00 утра в Донбассе силы ООС ликвидировали четырех боевиков и ранили столько же. В боях с оккуппантами и их пособниками погиб военный, трое ранены.
Во вторник, 22 мая, с 19:00 до 21:00 боевики выпустили больше 90 мин 122-мм калибра по селу Талаковка под Мариуполем.
К сроку ежегодного основного отпуска военнослужащим добавят еще двое суток, которые будут отдельно учитываться как время, необходимое на дорогу. Законопроектом предусмотрено, что ежегодно военным в зависимости от выслуги лет предоставляется отпуск от 30 до 45 календарных дней; при этом не учитывается время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска. Согласно документу, время на дорогу не может превышать двое суток.
Верховная Рада планирует запретить российским юрлицам банкротить Укроборонпром.
По данным разведки, существенно возросло количество мероприятий по приведению противником в высшую степень боевой готовности отдельных подразделений российско-оккупационных войск, в том числе с отзывом из отпусков личного состава.
Российско-террористические войска в Донбассе частично поменяли тактику боевых действий, сместив акцент на обстрелы позиций ВСУ из жилых кварталов временно оккупированных городов и поселков.
Женщина ранена в результате обстрела боевиками жилых районов Зайцево Донецкой области 21 мая. 60-летняя пострадавшая госпитализирована в больницу Бахмута с минно-взрывной травмой.
За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции объединенных сил погибли двое военных, еще девять были ранены. По данным разведки, украинские войска за тот же период времени уничтожили 15-ть и ранили 13 боевиков российско-террористических войск.
Во Львове к 10 годам заключения приговорили участника незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР и ЛНР.
В результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области погиб 36-летний местный житель.
Сегодня около 5 часов утра в освобожденном недавно населенном пункте Пивденное была замечена диверсионная группа боевиков. Завязался бой, в результате которого погибли двое украинских военных, четверо получили ранения.
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 7700 нарушений режима тишины за прошлую неделю в Донбассе. По предварительной информации, погибли четверо мирных жителей.
В СНБО назвали журналистов РИА Новости-Украина солдатами информационной войны России против Украины. Сотрудники этого агентства готовили сюжеты для дискредитации Украины, государство не может этого допустить и будет действовать адекватно.
Гибридная армия РФ в захваченной части Донецкой области частично хоронит ликвидированных и умерших от ран наемников из России на территории бывшего скотомогильника.
В Донбассе неизвестные взорвали мост на оккупированной части региона - автосообщение по трассе Хрустальный-Луганск прервано (фото).
Около 05:00 утра сегодня боевики обстреляли старую часть Авдеевки: поврежден частный дом по улице Островского, где проживает 60-летняя пенсионерка.
Около временно оккупированного Докучаевска в Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили БМП боевиков, выложив ролик об этом успехе.
Утром в результате артобстрела со стороны боевиков в Торецке было повреждено семь домов, в том числе здание Центра социально-психологической реабилитации. 28 детей вместе с персоналом эвакуировали в безопасную зону.
В ночь на 21 мая бойцы батальона "Донбасс" отправились в рейд по тылам оккупационных войск у поселка Гольмовский в Донецкой области, уничтожив российского боевика и взяв в плен трех коллаборационистов.
За прошлые сутки боевики 55 раз открывали огонь в сторону позиций сил ООС и населенных пунктов, в том числе 19 раз - из запрещенных Минском калибров. У войск Украины потерь нет, у "гибридов" - трое раненых.
20 мая около 11:06 в районе Золотого в 300-500 метрах от наблюдателей ОБСЕ произошел взрыв.
Взрыв произошел предположительно в пределах участка разведения сил. Отмечается, что СММ в этом районе в начале мая фиксировала зенитную установку.
В ночь на 20 мая в районе проведения операции объединенных сил боевики пять раз вели огонь из тяжелого вооружения, в том числе - из реактивных систем БМ-21 - по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции.
В пятницу вечером, 18 мая, боевики обстреляли жилые кварталы Торецка Донецкой области. Один из снарядов попал во двор частного дома, где находились четыре человека; к счастью, никто не пострадал. Взрывная волна выбила почти все окна, разрушила фасадную стену дома. Полиция расследует инцидент как теракт (ст. 258 УК).
В районе проведения операции объединенных сил пограничники задержали гражданина Украины, который в прошлом состоял в рядах пророссийских боевиков в Донбассе и привозил террористам боеприпасы из страны-агрессора России.
Россия запретит въезд на свою территорию грузового автотранспорта и пассажирских автобусов из временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей на период подготовки к Чемпионату мира по футболу.
В районе проведения операции объединенных сил украинский военнослужащий получил ранение, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ придется пересмотреть свои методы работы на Донецкой фильтровальной станции в том случае, если обстрелы этого объекта не прекратятся. Об этом глава СММ Эртурул Апакан заявил в письме к подписантам минских соглашений.
СБУ опубликовала запись телефонного разговора главаря группировки российских наемников ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина и его подчиненного, в котором они обсуждают вывоз из-под Дебальцево уничтоженной российской военной техники.
За минувшие сутки, 18 мая, боевики гибридной армии РФ 43 раза нарушали режим прекращения огня в Донбассе, в том числе 10 раз применив 152-мм и 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе ООС. По данным разведки, ВСУ уничтожили двух и ранили трех террористов.
Российский пропагандистский телеканал Россия-1 показал видео уничтожения в Донбассе наемника из Северной Осетии Олега Мамиева, который "заведовал" незаконным вооруженным формированием "Пятнашка".
Президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о начале подготовки встречи в нормандском формате.
По данным разведки, минометные подразделения боевиков террористической организации ДНР получили на вооружение от России 120-мм минометы на замену минометов калибра 82-мм.
Боевики предпринимают постоянные попытки штурма украинских подразделений, взявших вчера под свой контроль населенный пункт Пивденное. В настоящее время ситуация в Пивденном сложная, но контролируемая. Населенный пункт удерживает сводное подразделение от 24 ОМБр.
В Донбассе около 7 тысяч квадратных километров остаются заминированными. От мин в Донбассе погибли более 2500 гражданских, среди них 242 ребенка.
Сегодня, 18 мая, Международный суд ООН потребовал у властей России отчет о том, как выполняется приказ Гааги годичной давности о необходимости возобновить деятельность Меджлиса, которую оккупанты запретили после захвата Крыма, и об обеспечении там образования на украинском языке.
В Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации противотанкового ракетного комплекса Скиф – экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П. Управляемые ракеты были запущены в присутствии представителей неназванного иностранного заказчика и успешно поразили все определенные цели, отметили в КБ.
Ужесточение американских санкций в отношении России, если их действие будет распространяться на системообразующие госкомпании, приведет к рецессии. Об этом говорится в прогнозе банка Morgan Stanley.
Женщина, пострадавшая в результате ночного обстрела боевиками прифронтового поселка Троицкое недалеко от Горловки, не умерла, как сообщалось ранее, а жива, хоть ее состояние медики оценивают как очень тяжелое.
Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил.
Замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в эфире канала 112 Украина сообщил, что выживший мальчик при обстреле Троицкого находится в больнице Лисичанска.
Варшава поддерживает идею о развертывании миротворческой операции на востоке Украины, причем деятельность контингента ООН должна охватывать всю временно оккупированную территорию, в том числе приграничную с Россией полосу, заявил на заседании Совбеза ООН президент Польши Анджей Дуда.