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Война России против Украины: хроника за июль - Фото

Война России против Украины: хроника за июль Завершено

Война России против Украины: хроника за июльЗавершено
01.07.2018, 10:30
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Фото: пресс-служба Минобороны

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более четырех лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

01.07.2018
10:30

Возле Авдеевки на блокпосту 30 июня военные одной из механизированных бригад ВСУ задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства, сообщает штаб ООС. До этого в Авдеевке было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полиции удалось установить личность преступника благодаря анализу видео с камер наблюдения и передать его фотопортрет на военные блокпосты. Задержанный не является жителем Авдеевки.

10:22

Контрольные пункты въезда-выезда в Донбассе за минувшие сутки пересекли 32 тысячи человек и 4,7 тыс. транспортных средств, сообщает ГПСУ.

10:20

За прошедшие сутки в Донбассе ранен один украинский военный. Оккупанты 26 раз открывали прицельный огонь по украинским позициям, сообщает штаб ООС. На луганском направлении в районе Новотошковского велся огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На горловском направлении боевики проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. На донецком направлении противник применял в основном гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки. Несмотря на принятое Трехсторонней контактной группой в Минске перемирие с 00:00 часов 1 июля, боевики уже дважды открывали огонь - в районе Зайцево и Новоалександровки. Поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик ранен.

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Теги: оос, ВСУ
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