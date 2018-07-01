За прошедшие сутки в Донбассе ранен один украинский военный. Оккупанты 26 раз открывали прицельный огонь по украинским позициям, сообщает штаб ООС. На луганском направлении в районе Новотошковского велся огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На горловском направлении боевики проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. На донецком направлении противник применял в основном гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки. Несмотря на принятое Трехсторонней контактной группой в Минске перемирие с 00:00 часов 1 июля, боевики уже дважды открывали огонь - в районе Зайцево и Новоалександровки. Поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик ранен.