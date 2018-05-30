Аваков об "убийстве" Бабченко: Источник дестабилизации – в России

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Предотвращенное покушение на российского журналиста - иллюстрация отличной работы СБУ, Нацполиции и ГПУ, отметил министр внутренних дел

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Покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, которое заказали спецслужбы государства-агрессора РФ и предотвратили украинские правоохранители, демонстрирует, что постоянный источник попыток дестабилизации Украины находится в России. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос – постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России", - заявил глава МВД.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция также опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.

30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко заказали российские спецслужбы и для поимки организаторов правоохранители инсценировали смерть журналиста. Подозреваемого в организации убийства задержали в тот же день в Киеве.