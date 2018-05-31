Бабченко - критикам: Желаю киллера вам под дверь, вы не посрамите

Аркадий Бабченко (фото - LIGA.net)

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Журналист пожелал "высокоморальным недопустителям" попасть в такую же ситуацию

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Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, который участвовал в спецоперации СБУ, использующей инсценировку "убийства", прокомментировал у себя в Facebook заявления людей, считающих подобные методы недопустимыми с точки зрения "этики".

"Желаю всем высокоморальным недопустителям попасть в такую же ситуацию - пусть покажут приверженность принципам высокой морали и умрут с гордо поднятой головой, недопустимо не вводя СМИ в заблуждения. Ну, чтоб дела со словами не расходились. Успехов, удачи, киллера вам под дверь - верю в вас, ребята, вы не посрамите!" - написал Аркадий.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

"Обман" спецслужб раскритиковали ОБСЕ, Репортеры без границ, Комитет защиты журналистов и некоторые политики. О том, что, возможно, была спасена жизнь человека, большинство из них не упоминали.