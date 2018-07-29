Bloomberg опубликовал фото Манафорта с Януковичем

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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Агентство Bloomberg опубликовало фото, на которых экс-глава предвыборного штаба Трампа запечатлен с беглым президентом Виктороя Януковичем

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Агентство Bloomberg опубликовало фото бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которые он потребовал изъять из своего дела. На этих фотографиях рядом Манафортом — беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, пишет Bloomberg.

Снимки были сделаны во время работы Манафорта в Украине, когда он помогал Януковичу во время предвыборной компании.

Защитники Манафорта заявили, что такие материалы неуместны и предвзяты. Однако команда спецпрокурора Роберта Мюллера считает, что они наглядно демонстрируют, как Манафорт зарабатывал деньги.

В марте на пресс-конференции в России Янукович заявил, что не знает, сколько Манафорт получал за сотрудничество с Партией регионов. Он добавил, что после выборов в 2010 году Манафорт был его советником "на общественных началах".

До этого сообщалось, что Манафорт после бегства Януковича в Россию посоветовал регионалам переименоваться в Оппозиционный блок - универсальную партию, которая могла "быть голосом россиян на востоке". За консультации Оппоблока на выборах в 2014 году Манафорт получил $1 млн. Всего он приезжал в Украину 17 раз в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.



Фото: Bloomberg